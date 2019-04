NEWS MILAN – Anticipo della 31^ giornata di Serie A, alle ore 18 il calcio d’inizio di Juventus-Milan. Intanto nel pre-partita, dall’Allianz Stadium, sono arrivate le dichiarazioni di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport.

L’attaccante bianconero, che oggi dovrebbe agire da trequartista nell’11 titolare scelto da Allegri, ha parlato della sfida contro i rossoneri che inizierà tra poco: “Sicuramente siamo vicini all’obiettivo Scudetto, stasera è da vincere. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi”. Mercoledì la sfida d’andata dei quarti di Champions League, ad Amsterdam contro l’Ajax: “Non è difficile non pensarci, quando c’è una gran partita come questa ci sono gli stimoli giusti per affrontarla nel modo giusto. Gli scudetti hanno sempre gusto, è un dato di fatto, se avverrà domani sera o settima prossima non cambierà nulla”.

Anche Pavel Nedved ha rilasciato un’intervista nel pre-partita a Sky: “Ci mancano pochi punti noi sappiamo cosa dobbiamo fare e stasera 3 punti possono essere importanti. Col Milan non è mai facile. Loro mi fanno paura perché sono in una brutta situazione, e sono una squadra difficile da affrontare storica. Cristiano Ronaldo? Stiamo facendo di tutto perché ci sia contro l’Ajax, saremo felici se recupera. Siamo positivi, ma non mettiamo fretta”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

