Prima il “bravo bravo” all’arbitro, poi il calcio a #Romagnoli…

Secondo voi #Mandzukic è stato espulso o almeno ammonito per uno dei due???😂#JuventusMilan pic.twitter.com/OhwUrku1tp — John Fox (@JohnFoxFPA) 6 aprile 2019



NEWS MILAN – Non è bastata al Milan una grande prestazione all’Allianz Stadium. Alla fine vince sempre la Juventus, grazie ad un gol di Moise Kean a circa dieci minuti dal 90′. Per i rossoneri decisivi due errori individuali, ma quanti errori dell’arbitro Fabbri.

Il direttore di gara non ha assegnato un calcio di rigore evidente al ‘Diavolo’ per fallo di mano di Alex Sandro. Ma, come ha spiegato anche Leonardo nel post-partita, non è soltanto quello il problema. Ciò che non ha convinto è la gestione generale della gara: dei falli e dei cartellini. Ma sul web stanno circolando molte altre immagini su altri episodi non sanzionati dall’arbitro.

Quello più eclatante è avvenuto negli ultimi minuti di gara. Il Milan è tutto riverso nell’area juventina alla ricerca del 2-2. C’è uno scontro aereo fra Alessio Romagnoli e Mario Mandzukic: entrambi vanno giù e, prima di alzarsi, il croato, a palla lontana e ancora in gioco, scalcia evidentemente il difensore rossonero. Se ne accorge Krzysztof Piatek, che subito interviene in difesa del compagno di squadra.

L’arbitro Fabbri avrebbe potuto tranquillamente assegnare il calcio di rigore e, chiaramente, l’espulsione al capitano della Juventus. Che dimostra sempre più di essere un gran giocatore ma soprattutto un ottimo provocatore. Non è un caso se ogni mischia nasce per forza con lui di mezzo.

Redazione MilanLive.it

