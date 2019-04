NEWS MILAN – Il big match di campionato Juventus-Milan è stato caratterizzato da molte polemiche. La squadra rossonera ha avuto da recriminare per alcune scelte dell’arbitro Michael Fabbri.

Una direzione di gara che Leonardo ha giudicato inadeguata nel post-partita. Il primo episodio clamoroso è avvenuto nel primo tempo, quando su cross di Hakan Calhanoglu c’è stato l’evidente tocco di braccio di Alex Sandro. Dopo la consultazione con i suoi assistenti, l’arbitro Fabbri è andato al monitor per controllare in prima persona l’azione. A sorpresa ha deciso di non assegnare il calcio di rigore a favore del Milan. Poco dopo Krzysztof Piatek ha comunque portato in vantaggio i rossoneri, però la rabbia per quell’episodio è rimasta.

Juventus-Milan, fallo Alex Sandro: Calvarese aveva suggerito a Fabbri di concedere rigore

Il Corriere della Sera rivela anche un retroscena interessante di Juventus-Milan in merito a quella situazione di gioco. Gianpaolo Calvarese, arbitro designato per il VAR, aveva detto a Fabbri che il tocco di braccio di Alex Sandro era da penalty. Tuttavia, il direttore di gioco ha scelto diversamente e ha sbagliato in maniera clamorosa. Anche nel finale di partita c’è stato un altro episodio contestato dal club rossonero: Mario Mandzukic ha scalciato Alessio Romagnoli in area e avrebbe dovuto essere assegnato un rigore. In questo caso non ci sono stati neanche richiami dal VAR stesso.

Il Milan si sente poco tutelato, ma il Corriere della Sera spiega che la società non sembra intenzionata a presentare dossier e proteste ufficiali. Ci sono stati più penalty negati alla squadra di Gennaro Gattuso in questo 2019. Ad esempio quello su Jesus Suso contro la Roma e quello su Piatek a Genova contro la Sampdoria. Solo due rigori avuti dai rossoneri in questo campionato di Serie A, nessuno ne ha avuti meno in stagione.

