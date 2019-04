MILAN NEWS – Segnali incoraggianti per il Milan dall’Allianz Stadium contro la Juventus, ma il tabù continua. Sia quello personalissimo contro i bianconeri, nona sconfitta nelle ultime nove partite, sia quello che riguarda in generale il Diavolo contro le big della Serie A.

Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, la squadra di Gennaro Gattuso resta a due soli risultati pieni contro le prime otto in classifica. Ossia la vittoria contro la Roma di inizio stagione, ottenuta con un goal di Patrick Cutrone al 95esimo, e il successo in casa dell’Atalanta con doppietta di Krzysztof Piatek e rete di Hakan Calhanoglu di febbraio scorso. Per il resto poi non vince, ma al massimo pareggia. Tipo lo 0-0 contro Napoli e Torino a San Siro, o il 2-2 sempre nel capoluogo lombardo contro la squadra di Gian Piero Gasperini, o il doppio 1-1 contro Roma e Lazio all’Olimpico. Addirittura zero punti in quattro partite, invece, contro Juventus e Inter.

Calcolando le sfide fin qui disputate contro le prime otto squadre della classifica, quelle coinvolte a pieno per l’Europa, la compagine rossonera ha ottenuto solamente 11 punti su 36 a disposizione, nemmeno un terzo. Questione d’impostazione della gara, quasi sempre improntata sulla difensiva quando c’è di fronte un’avversaria attrezzata, e di un Milan puntualmente punito da errori individuali. Ora però c’è la chance del riscatto e del ribaltone, sia per tale statistiche che per la corsa alla Champions League: il doppio match con la Lazio, e la trasferta granata in Piemonte, dirà molto sulla vera maturità di questa squadra chiamata al tutto per tutto.

