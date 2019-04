CALCIOMERCATO MILAN – Steven Bergwijn è uno dei talenti più interessanti della Eredivisie, il campionato olandese. Il 21enne nato ad Amsterdam sembra pronto per approdare in una piazza importante nella prossima estate.

Dopo un inizio nel settore giovanile dell’Ajax, nel 2011 è stato il PSV Eindhoven a voler puntare su di lui. Il ragazzo ha fatto la trafila nel vivaio fino ad esordire in Prima Squadra nel 2015. In questa stagione il forte esterno offensivo olandese sta facendo un salto di qualità. 13 gol e 13 assist in 36 partite complessive tra campionato, coppa nazionale e Champions League. Il suo club di appartenenza sa che dovrà lasciarlo partire in estate, ma non farà sconti sul prezzo.

Calciomercato Milan, l’agente di Bergwijn ammette contatti con l’Inter

Il nome di Bergwijn è stato accostato più volte al Milan nel corso della sessione invernale del calciomercato. Tuttavia, Leonardo e Paolo Maldini non hanno mai concretamente affondato il colpo. Dopo i 70 milioni di euro investiti per Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, la società rossonera poteva fare solamente operazioni in prestito. E ovviamente era difficile bussare dalle parti di Eindhoven con un’offerta che prevedesse tale formula. Comunque, il nome del talento del PSV è rimasto nella lista dei potenziali rinforzi in vista dell’estate. Anche se l’esterno offensivo sinistro che sembra piacere maggiormente in questo momento è Everton Soares Sousa del Gremio de Porto Alegre.

Ma Bergwijn potrebbe comunque approdare in Italia e nello specifico a Milano. Infatti, l’Inter ha già mosso dei passi per il giocatore. Ad ammetterlo è Fulco van Kooperen, agente di Steven, ai microfoni di FcInterNews.it: «Top club, ricco di storia. Grandi tifosi. In una città di una Nazione bellissima. Qualsiasi club che ammira Steven e che può dargli la giusta base per il suo prossimo step è un candidato serio. E i nerazzurri certamente lo sono. Con chi ho parlato? Con Piero Ausilio».

Il procuratore dell’ala offensiva olandese confessa di aver parlato con Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. La destinazione nerazzurra è gradita, anche se Van Kooperen non si è troppo sbilanciato. La volontà del suo assistito sarà determinante, come sempre, e bisogna ricordare che anche in Premier League ci sono club interessati. In particolare il Manchester United. Il PSV Eindhoven chiede non meno di 30 milioni per il cartellino del proprio gioiello. Prezzo che non spaventa i Red Devils, mentre l’Inter deve valutare. Infatti, ha in ballo anche il riscatto per Keita Balde e servirebbero 34 milioni da versare al Monaco. Verrà chiesto uno sconto. Il DS Ausilio potrebbe anche cedere Ivan Perisic, sicuro partente, per poter arrivare Bergwijn e magari tentare di tenere pure l’ex Lazio.

