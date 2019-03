CALCIOMERCATO MILAN – Everton Sousa Soares è tra i giocatori nel mirino di Leonardo per rinforzare la squadra rossonera. Già a gennaio c’erano stati dei contatti, poi non sfociati in una trattativa concreta. Ma in estate potrebbe esserci un affondo deciso.

Dopo aver preso Lucas Paquetà, il Milan potrebbe pescare nuovamente in Brasile. Stavolta dal Gremio de Porto Alegre, dove milita l’esterno offensivo 23enne. La clausola rescissoria inserita nel suo contratto è fissata a ben 80 milioni di euro, però il giocatore può partire per un prezzo sicuramente inferiore. Servirà un investimento probabilmente simile a quello fatto per Paquetà, preso dal Flamengo.

Calciomercato Milan, Everton futuro compagno di Paquetà?

Intanto Everton dal ritiro del Brasile, dove ha ritrovato come compagno proprio Lucas, ha risposto alle voci che lo danno nel mirino del Milan: «Sono molto felice dell’interesse del Milan – riporta Sportmediaset -, è un club enorme. Vedremo cosa succederà. Scherzo spesso con Paquetà dicendo che, se tutto andrà come deve, saremo compagni di squadra».

Il talento del Gremio de Porto Alegre ha aperto ad un suo trasferimento a Milanello. Il suo rapporto con Paquetà sembra buono e non gli dispiacerebbe giocare insieme a lui anche con la maglia rossonera. Everton per caratteristiche è un giocatore che farebbe molto comodo a Gennaro Gattuso, che a gennaio avrebbe voluto un esterno offensivo simile a lui. Purtroppo la società non è riuscita ad accontentarlo, non si sono verificate le condizioni per fare un’operazione vantaggiosa sia tecnicamente che economicamente.

Leonardo in estate potrebbe provarci concretamente, soprattutto se il Milan avrà conquistato la qualificazione in Champions League. Questo obiettivo è fondamentale, perché consente di accedere ai ricchi premi UEFA che nel bilancio fanno enorme differenza. Il club rossonero spera nel frattempo di risolvere le questioni proprio con la UEFA, allungando oltre il 2021 la scadenza entro la quale dover rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Un tassello fondamentale per il progetto societario. La proprietà Elliott Management Corporation vuole poter investire, andando col tempo a migliorare i conti.

