L’ex Inter sulla trequarti, il Milan ci pensa per il 2025

Notizia di mercato che cambia tutto per il Milan: obiettivo un ex nerazzurro che può far aumentare i rimpianti dei tifosi dell’Inter

La prima metà di stagione del Milan è stata caratterizzata da diversi alti e bassi che hanno portato la squadra di Paulo Fonseca a non essere in classifica nella posizione sperata alla vigilia dell’inizio della Serie A. In Champions League, grazie soprattutto alla strepitosa vittoria di Madrid che ha dato grande fiducia, il Diavolo viaggia invece meglio ma non è comunque certo di riuscire ad arrivare tra le prime otto in classifica, un obiettivo che farebbe giocare due gare in meno.

Nella sessione di mercato di gennaio il Milan è comunque chiamato a qualche intervento per rinforzare la rosa di Fonseca visto che in alcune zone del campo degli innesti di valore sarebbero molto utili. In queste ore sono circolate delle notizie in merito ad un clamoroso trasferimento nella formazione rossonera di un ex giocatore dell’Inter che non renderebbe affatto felici i sostenitori nerazzurri.

Il Milan mette nel mirino Oristanio del Venezia: i dettagli

Secondo quanto emerso in queste ore, un nome che è entrato nel mirino del Milan è quello di Gaetano Oristanio, trequartista di grande qualità del Venezia che si sta mettendo molto in luce in questo avvio di stagione. Il giocatore classe 2002 è infatti uno dei migliori giocatori che ci siano in Serie A per numero di dribbling tentati e riusciti e grazie alla sua visione di gioco di alto livello potrebbe fare molto comodo al Milan come giocatore in grado di mandare in porta i compagni.

Si tratta inoltre di un giocatore che è stato nel settore giovanile dell’Inter pur non facendo mai parte della prima squadra in pianta stabile. Il club nerazzurro lo ha ceduto a titolo definitivo al Venezia la scorsa estate per mettere a segno una plusvalenza ma ora il giocatore ex Cagliari si sta dimostrando un talento di assoluto valore per la Serie A e i tifosi nerazzurri lo rimpiangono visto anche che la sua abilità nel dribbling farebbe molto comodo oggi ad Inzaghi.

Resta da capire se il Milan vorrà fare un tentativo concreto per Oristanio già a gennaio oppure se rimandare l’affondo all’estate valutando anche se il Venezia sarà ancora in Serie A oppure se sarà retrocesso in Serie B. Nel 2025 è comunque da tenere assolutamente in considerazione questa idea dei rossoneri che si sono annotati il nome del trequartista da 2 gol e 2 assist fin qui con la maglia del Venezia.