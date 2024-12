Ibra risponde ai tifosi: “Vogliamo fare la storia. D’accordo con Fonseca. Theo? Come Leao”

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic prima del calcio d’inizio di Milan-Genoa: arrivano le parole su Fonseca e Theo Hernandez

Zlatan Ibrahimovic protagonista nel pre-gara di Milan-Genoa. Lo svedese, dopo essere stato fischiato dai tifosi, mentre è comparso sullo schermo di San Siro, ha parlato ai microfoni di Dazn, facendo il punto della situazione.

La risposta ai tifosi è arrivato: “Noi vogliamo fare la storia“, poi inevitabilmente si sono affrontati i temi relativi a Fonseca e Theo Hernandez. Sul mister confermata la linea raccontata in questi giorni: “Fonseca cerca una reazione, soprattutto dopo una partita così. Quel che ha detto in pubblico lo ha detto anche in privato. Se ero calciatore reagivo, perché se l’allenatore non è contento devi fare di più. Noi siamo d’accordo con lui, la squadra deve fare di più e dobbiamo spingere affinché faccia di più”. Per quanto riguarda il terzino, invece, Ibra ha affermato: “La stessa situazione con Rafa qualche settimana fa. Theo è uno dei terzini sinistri più forti al mondo, vogliamo che sia al top ma sicuramente tornerà”.

Milan, esordio per Jimenez e Liberali: parla Ibrahimovic

Arriva infine una battuta sull’esordio di Alex Jimenez e Mattia Liberali. Paulo Fonseca, dalle parole è passato ai fatti. Lo spagnolo, chiaramente, sfrutta la bocciatura di Theo Hernandez.

Il giovane italiano, invece, le assenze per infortunio di Ruben Loftus-Cheek e chiaramente di Christian Pulisic: “Dipende da loro, anche. La possibilità devi coglierla. Per loro è una grande occasione, siamo molto curiosi. Abbiamo fiducia nei nostri talenti che quando entrano devono poi restare. Questi talenti di Milan Futuro si allenano quasi tutti i giorni con la prima squadra: l’opportunità arriva, ma quando arriva devi prenderla”.