Lo vuole il Torino, il Milan pensa di inserirlo nella trattativa per Ricci

Samuele Ricci continua ad essere un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista che potrebbe arrivare grazie ad uno scambio.

Il calciomercato non si ferma mai, neanche quando si è nella fase decisiva della stagione. Il Milan sa bene quali siano gli obiettivi da centrare per rinforzare la rosa e guarda con attenzione in casa Torino ed in particolare a Samuele Ricci.

Cercato invano già durante il mercato di gennaio, Samuele Ricci è un obiettivo dei rossoneri da diverso tempo. Il centrocampista piace ormai da un anno in casa rossonera con il Milan che non è però mai riuscito a trovare la quadra per l’acquisto del talento granata. Il centrocampista è ormai un punto fermo della nazionale di Luciano Spalletti che lo convoca con continuità nel centrocampo azzurro. Il Milan è pronto a proporre uno scambio ai granata mettendo sul piatto il cartellino di un calciatore molto gradito alla formazione allenata da Vanoli.

Il Milan vuole Ricci, proposto uno scambio

La richiesta di Urbano Cairo per il cartellino di Samuele Ricci è di circa 35 milioni di euro, una somma ritenuta eccessiva dal Milan che potrebbe raggiungere un massimo di 30 con l’inserimento di una contropartita tecnica. L’idea del club meneghino è quella di mettere sul piatto 22 milioni più il cartellino di Filippo Terracciano.

Il jolly del Milan piace molto al Torino che lo accoglierebbe a braccia aperte nella sua rosa. Arrivato nel gennaio del 2024, Terracciano si è rivelato utile per tutti gli allenatori che sono passati in rossonero ma con nessuno è riuscito a giocare con continuità. Molto dipenderà da chi sarà sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione ma il suo addio a Milanello appare più che probabile.

La sua duttilità tattica è un aspetto che viene molto apprezzato dagli allenatori che lo hanno a disposizione ma a volte è stata un’arma a doppio taglio con i tecnici che non hanno potuto dargli continuità in un determinato ruolo. Capace di agire sia sulla fascia destra che sulla sinistra, Terracciano è stato schierato in più di un’occasione anche da mediano in un centrocampo a due.

Sul centrocampista del Torino c’è però da registrare sempre il forte interesse da parte dell’Inter che è pronta a fare un tentativo con i granata per il giocatore della nazionale italiana. Nel caso in cui Davide Frattesi dovesse dire addio alla squadra allenata da Simone Inzaghi, i nerazzurri farebbero un tentativo per il calciatore del Torino mettendo sul piatto i prestiti di due giovani gioielli come Palacios e Carboni che potrebbero far gola alla società di Urbano Cairo.