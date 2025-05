Il Milan è disposto a pagarlo la metà, chiesto il maxi sconto per l’acquisto

L’acquisto a titolo definitivo è ancora possibile: il Milan chiede il maxi sconto per arrivare ad un accordo, tutti i dettagli

Siamo ad un passo dalla fine della stagione. Al Milan resta solo l’ultima occasione per regalare una piccola gioia ai tifosi in questo disastroso anno: la finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 14 maggio all’Olimpico di Roma. Superare il Bologna però non sarà semplice: il lavoro di Vincenzo Italiano è stato straordinario e, dopo aver perso tre finali con la Fiorentina, non vuole perdere quest’altra opportunità.

Il Milan è ovviamente più forte e parte da una posizione di vantaggio, ma la qualità dell’avversario e soprattutto l’intensità potrebbero creare non pochi problemi ad un Milan che non ha continuità, né tecnica e né fisica. Sergio Conceicao è impegnato a preparare al meglio quella gara e, nel frattempo, la società lavora per il futuro: c’è un direttore sportivo da scegliere e poi un allenatore, dopodiché il calciomercato. Ed è qui che bisognerà prendere decisioni importanti su diverse situazioni intricate. Fra queste, il futuro di Riccardo Sottil.

Trattativa in corso: il Milan lo vuole ma chiede lo sconto

L’esterno è arrivato un po’ a sorpresa a gennaio dalla Fiorentina: un’operazione lampo, nata e chiusa durante l’ultimo giorno di mercato, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. I rossoneri lo hanno scelto per sostituire Noah Okafor, passato con la stessa formula al Napoli. Sottil fino ad oggi non ha trovato molto spazio ma il Milan sembra comunque soddisfatto di lui, anche perché giovane e italiano, quindi in linea con le nuove idee della società.

Sottil non ha alcun tipo di problema di liste e per questo è senza alcun dubbio un elemento utile alla causa. Il problema però è la cifra stabilita per il riscatto: i rossoneri sembrano essere disposti a trattenerlo, ma i 10 milioni pattuiti con la Fiorentina sono troppi. L’idea di Furlani e di Moncada è quindi di portare avanti una trattativa con la viola per abbassare la cifra e arrivare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa.

Il Milan valuta Sottil almeno la metà: 5 milioni e si chiude. A queste cifre, l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno italiano è sicuramente una cosa positiva. Non abbiamo visto molto di lui in questi mesi ma le sue caratteristiche sono utili per qualsiasi tipo di progetto tecnico. Sarà ovviamente importante anche il parere del direttore sportivo e poi dell’allenatore: fino a queste due scelte, ogni ipotesi è plausibile. Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà.