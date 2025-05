Dietrofront Milan, svolta Conceiçao: ribaltone in panchina

Proseguono le riflessioni del Milan in vista della prossima stagione. Svolta per Conceicao: ribaltone in panchina all’orizzonte.

Non è ancora arrivata, in casa Milan, la tanto attesa svolta sulla questione Ds. Il club, da ormai diverse settimane, ha avviato il casting volto ad individuare un manager a cui affidare il compito di allestire la rosa 2025/26 e scegliere il nuovo allenatore tuttavia i vari colloqui andati in scena finora non sono bastati per produrre la fumata bianca: Igli Tare, ad esempio, non convince del tutto mentre l’Atalanta ed il Bologna hanno provveduto a blindare rispettivamente Tony D’Amico e Giovanni Sartori.

Complicazioni inattese da Gerry Cardinale e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, defilatisi nel frattempo dalla corsa riguardante Fabio Paratici (impossibilitato a lavorare prima del 20 giugno a causa della squalifica per il caso plusvalenze). Le riflessioni proseguiranno a stretto giro di posta tuttavia, al momento, non è da escludere che la società rimandi la decisione al prossimo anno e decida di affidare, ancora una volta, l’incarico di gestire le operazioni di mercato al duo composto da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Uno scenario, questo, ritenuto molto probabile da Davide Parolo. “Il Milan – ha spiegato l’ex calciatore ed oggi opinionista durante il podcast di Dazn ‘Step on football’ – non prende nessun Ds, rimangono gli stessi”. Per quanto riguarda la panchina, di recente sono circolati diversi nomi: da Massimiliano Allegri, che freme dalla voglia di rimettersi in gioco dopo il turbolento addio alla Juventus consumatosi nello scorso maggio a Cesc Fabregas, protagonista di un’ottima stagione alla guida del Como.

Mercato Milan, svolta per Conceicao: ribaltone in panchina

Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Roberto De Zerbi (non più sicuro di rimanere al Marsiglia) e di Maurizio Sarri, lasciato libero dalla Lazio a marzo 2024. Ora, invece, lo scenario più probabile è quello che prevede la conferma di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, subentrato a Paulo Fonseca a fine dicembre, a gennaio ha conquistato la Supercoppa italiana battendo in finale l’Inter ed in questi mesi ha cercato di rilanciare la squadra centrando, ancora una volta ai danni dei nerazzurri, la qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Non solo. Il lusitano ha mostrato grande determinazione ed attaccamento alla maglia rossonera: qualità non sfuggite agli occhi di Ibrahimovic e Moncada che, in queste ore, stanno valutando l’idea di tenerlo in tenerlo come riferito dallo stesso Parolo. “Ad oggi il Milan ha una confusione tale che non sa chi prendere come Ds e Moncada e Ibra vogliono rimanere loro al comando e Conceicao è l’uomo giusto per loro”.