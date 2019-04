MILAN NEWS – Uno che si intende di attaccanti e di elementi di valore offensivo è certamente Hernan Crespo, ex calciatore argentino considerato tra i migliori centravanti della sua epoca.

In Italia Crespo ha giocato con le maglie di diverse grandi squadre, dal Parma alla Lazio fino alle due milanesi. In particolare con il Milan nel 2004-2005 anche grazie ad una sua doppietta aveva sfiorato la vittoria della Champions League, sfumata in quella a dir poco tragica nottata di Istanbul.

Intervistato oggi dal Corriere della Sera, Crespo è stato chiamato in causa proprio sull’attacco del Milan di oggi e in particolare sul rendimento di Krzysztof Piatek, che per cattiveria sotto porta ricorda un po’ proprio le qualità dell’argentino: “Piatek mi piace, si vede che è un attaccante forte. Già a Genova aveva fatto bene. Da quando è sbarcato a Milano sta permettendo alla squadra di lottare per la Champions e ha galvanizzato l’attacco. Spero possa essere l’attaccante del futuro del Milan, ma innanzitutto serve stabilità a livello di club”.

Sulla domanda riguardo ad un possibile tandem con Patrick Cutrone, Crespo ha ammesso: “Possono anche giocare insieme, ma il Pistolero da centravanti unico forse è meglio. Giocando da solo ha segnato cinque reti consecutive in campionato”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

