MILAN NEWS – Alla fine il mea culpa arbitrale c’è stato, ed è arrivato al Milan attraverso la figura del designatore Nicola Rizzoli nel corso della riunione tenutasi ieri mattina alla Lega tra rappresentanti AIA e le società di Serie A.

Come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ammissione di colpevolezza da Rizzoli arriva subito, proprio per sgombrare il campo dagli equivoci dopo le polemiche dilaganti e per mettere in discesa il confronto tra le parti: “Il mani di Alex Sandro meritava il calcio di rigore, la decisione di Fabbri non è supportabile”. La platea presente intanto è divisa categoricamente: arbitri da una parte, giocatori e dirigenti dall’altra. E Michael Fabbri – puntualizza il quotidiano – era distante da Gennaro Gattuso e Alessio Romagnoli, e scuse personali non ne arrivano. Ma quando viene chiesto al responsabile arbitrale dello stop, la risposta è la seguente: “Fabbri ha buone capacità e ottime potenzialità ma deve crescere, come gli altri. Non mi piace il termine, preferisco dire che ora deve avere il tempo di recuperare serenità”. Tradotto: il fischietto di Ravenna salterà un paio di partite e probabilmente concluderà la stagione senza incrociare i rossoneri.

