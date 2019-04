MILAN NEWS – Sarà una sfida tutta da vivere e seguire quella di sabato sera a San Siro, un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League.

La Lazio sarà ospite del Milan in uno dei confronti forse più determinanti riguardo alla corsa al 4° posto che garantisce l’ultimo piazzamento utile per la fase a gironi della Champions del prossimo anno. I rossoneri dovranno giocare la gara perfetta, lasciandosi alle spalle le tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. Ma dalla parte della squadra di Gattuso arrivano i precedenti più recenti.

Un dato significativo potrebbe far stare più tranquilli i tifosi milanisti: la Lazio non passa a San Siro contro il Milan dal lontano 1989, ovvero praticamente da trent’anni esatti. Era il 3 settembre di quell’anno, quando il fortissimo undici rossonero di Arrigo Sacchi (che arrivò terzo a fine stagione) privo di Van Basten fu sconfitto in casa da una sorprendente Lazio grazie all’autorete sfortunata di Paolo Maldini al 41′ minuto di gioco.

Un episodio che non si è più ripetuto in Serie A, visto che nei successivi incontri sono arrivate 17 vittorie del Milan e 10 pareggi. L’ultimo precedente tra Milan e Lazio dello scorso campionato fu vinto dai rossoneri con un contestato 2-1, colpa del gol di mano di Patrick Cutrone che neanche il VAR era riuscito ad immortalare durante lo svolgimento del match.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

