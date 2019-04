MILAN NEWS – Dopo l’intervista concessa qualche ora a fa ai canali di Sportmediaset, l’ex capitano rossonero Paolo Maldini ha parlato nuovamente del Milan di oggi e delle sue ambizioni.

Il dirigente dell’area sportiva è stato interpellato anche dal canale tematico Milan TV, che poco fa ha mandato in onda l’intervista con Maldini. Tanti i temi toccati dallo storico numero 3 rossonero che con la solita eleganza e schiettezza ha detto la sua sul momento della squadra di Gennaro Gattuso e su alcuni elementi della rosa.

News Milan, Maldini e la fiducia alla squadra ‘giovane’ di Gattuso

Il momento del Milan non è dei migliori, ma secondo Maldini le ultime prove hanno insegnato qualcosa di importante: “Siamo una squadra giovane e un po’ inesperta, ma allo stesso modo anche ricca di carica e di forza nelle gambe e nella testa. Pronti per il rush finale, abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi. Contro la Juventus abbiamo perso, ma siamo usciti dallo Stadium con più forza, rinvigoriti per come abbiamo tenuto testa ad una grande squadra, siamo tornati fisicamente ad un buon livello. Ecco perché con la Lazio mi aspetto una bella prova, loro sono tecnici e rapidi ma abbiamo l’occasione di distanziarli in classifica”.

Da difensore esperto e straordinario qual è stato, Maldini commenta la solidità difensiva ritrovata: “Il merito di molte vittorie stagionali è delle difesa, abbiamo avuto grande apporto da tutti, anche da senatori come Zapata e Abate. E’ un punto di forza della squadra. Romagnoli? Giocatore importante, deve sempre avere obiettivi molto alti, senza dimenticare che ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Anche la fascia da capitano lo ha fatto crescere e maturare”.

I tifosi sempre centrali nella crescita e nell’andamento di una squadra: “Una marcia in più quest’anno. Come ha detto Romagnoli sono stati importantissimi per noi, appena hanno visto un barlume di luce e di crescita sono tornati in massa a San Siro per sostenerci. Non possiamo deluderli”.

Infine un parere su Krzysztof Piatek, attaccante che sta facendo le fortune del Milan: “Ha sorpreso tutti noi, per personalità e per la naturalezza con cui gioca. Lasciare la Polonia per il campionato italiano è un salto importante che ha fatto senza problemi, ancor più difficile passare dal Genoa al Milan a gennaio. Ma ha carattere e il presidente Preziosi ce lo aveva assicurato”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

