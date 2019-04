NEWS MILAN – Il Milan torna a vincere dopo quattro partite. E torna al successo nella sera più importante, cioè quella dello spareggio Champions League contro la Lazio. L’ha decisa Franck Kessie su calcio di rigore.

Gennaro Gattuso ha analizzato così la partita: “Contro la Lazio bisogna per forza giocare così. Hanno velocità, fisicità, tecnica. Squadra difficile da affrontare. Noi eravamo in ripresa, siamo stati bravi. A giocare, ad avere coraggio. Abbiamo fatto vedere tante belle cose“.

Sull’infortunio di Alessio Romagnoli: “Non c’è nulla di muscolare“. Sul Milan battagliero per lui: “Deve lottare per la maglia, non per me. Rimane la storia del club. Avevamo il dovere di fare una prestazione gagliarda. Venivamo da un periodo non positivo. Bisogna fare i complimenti alla squadra, ci sono tanti ragazzi, ma stando dando tutto“.

Sulla rissa finale: “Era già successo qualcosa fra le panchine, si sono dette delle parole. Io da giocatore ero maestro a fare queste cose qua. Oggi ho un ruolo diverso e vedo le cose con più testa. Non ho più l’età… Se prendo uno schiaffo me lo devo pure tenere“.

Sul pressing alto fatto dal Milan questa sera: “Ci stiamo lavorando. Calhanoglu andava sempre sul vertice basso. Spesso Bakayoko scivolava su Milinkovic-Savic. Dobbiamo migliorare. Come studiamo noi l’avversario loro fanno lo stesso con noi. Borini ti dà dinamismo. Stiamo facendo qualcosa di diverso“.

Sulla prestazione di Piatek: “Penso che dobbiamo trovarlo in campo aperto, dargli profondità. Lui fa molte sponde, ma non lo stiamo mettendo nelle condizioni ideali in questo momento“.

Redazione MilanLive.it

