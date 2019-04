NEWS MILAN – Milan-Lazio sarà anche e soprattutto la partita di un sofferente Filippo Inzaghi: da una parte la squadra della sua vita, dall’altra il fratello con cui ha un rapporto unico e speciale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

L’ex attaccate rossonero ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Cuore a metà, tifo il pareggio e perché vadano entrambe in Champions. Il mio amico Rino lo merita, lo stesso vale per Leo e Paolo, e per i tifosi: devono vedere una squadra che torni a fare quello che ha sempre fatto. Mio Fratello Simone fa cose incredibili alla Lazio, per i risultati e per quello che propone. Lui si sarebbe meritato la Champions già l’anno scorso”.

Sull’attuale situazione di Gennaro Gattuso, SuperPippo risponde così: “Rino ha tutte le qualità per sapere cosa fare. Visto che noi allenatore siamo legati ai risultati, gli auguro di restare tanti anni sulla panchina del Milan. Vorrebbe dire aver riportato la squadra ai fasti di un tempo. Se alleni il Milan metti in preventivo le critiche. Ma ha già mostrato il suo valore.

Per Inzaghi, tuttavia, quella di stasera non sarà l’ultimissima chiamata: “E’ un incrocio fondamentale ma no, ci sono tante partite. L’Inter ha cinque punti di vantaggio ma vale lo stesso discorso, ne restano tanti altri a disposizione. Se parliamo di meriti, c’è anche l’Atalanta di un grande allenatore com Gasperini: qualcuno a malincuore dovrà star fuori. Ma l’Europa League ha comunque grande prestigio”.

In chiusura c‘è spazio anche per un consiglio a Patrick Cutrone, sempre più ai margini dato il monopolio targato Krzysztof Piatek: “Lui è il futuro, io l’ho fatto esordire giovanissimo in Primavera. Gli auguro di indossare la mia 9 e di fare la fortuna del club. Meglio del Milan non c’è niente: sei importante se giochi titolare ma anche se lo fai per mezz’ora. Per il futuro io ragionerei così”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it