MILAN NEWS – Non ci sono dubbi: al centro dell’attacco del Milan che stasera affronterà la Lazio nell’anticipo della 32.a giornata ci sarà sempre lui.

Krzysztof Piatek dovrà ancora una volta guidare l’offensiva rossonera in uno scontro a dir poco fondamentale per i destini di classifica del suo Milan, che non può perdere ulteriore terreno in vista della lotta al quarto posto. Il polacco, anche in questo recentissimo periodo sfortunato per la squadra di Gattuso, ha dimostrato continuità e straordinaria precisione sotto porta, come confermano le recenti reti purtroppo inutili contro Udinese e Juventus.

Oggi Piatek ritrova la Lazio, squadra contro cui ha già segnato una rete in questa stagione: era il 23 settembre del 2018 e il polacco indossava la maglia del Genoa. In quella giornata assolata dell’Olimpico i padroni di casa dominarono vincendo 4-1, con Piatek abile però a realizzare l’unica rete genoana della domenica. Un gol inutile che però sa di avvertimento per la difesa biancoceleste.

Stasera a San Siro Acerbi (ex di turno) e compagni non dovranno affatto sottovalutare la fame di Piatek, che sa colpire in ogni modo e contro qualsiasi avversario. Stasera il Milan si aspetta reti più decisive e vincenti rispetto a quella segnata sette mesi fa, timbri che abbiano l’odore ed il sapore dell’Europa che conta.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

