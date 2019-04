NEWS MILAN – In attesa del determinante Milan-Lazio di stasera, arrivano altre buone notizie dall’infermeria rossonera. Dopo Andrea Conti, Gennaro Gattuso sta per ritrovare anche due colonne come Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá.

Come infatti assicura Tuttosport oggi in edicola, il portiere classe 99 ha praticamente smaltito lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra ed e rientrerà per Parma-Milan della prossima settimana. Per il brasiliano, invece, ancora non c’è una data certa ma arrivano comunque buoni segnali. L’ex Flamengo, reduce da un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra, ha infatti ripreso a correre a buono ritmo sulla striscia di sabbia e la prossima settimana verrà valutato il suo rientro in gruppo. Il vero obiettivo di Gattuso, nemmeno troppo un mistero chiaramente, è di poter contare sul brasiliano almeno per il prossimo 24 aprile, quando il Diavolo riaffronterà la Lazio a San Siro per il match cruciale valido la finalissima di Coppa Italia. Nel frattempo, stasera, sarà Hakan Calhanoglu ad occupare ancora la sua zona in campo con Fabio Borini nel tridente e sarà Pepe Reina il guardiano dei pali in attesa di Gigio.

Redazione MilanLive.it

