CALCIOMERCATO MILAN – Per diverse settimane a gennaio si era parlato di un possibile trasferimento di Fabio Borini in Cina. Era emerso il forte interesse dello Shenzhen FC nei suoi confronti, ma il giocatore è rimasto a Milanello.

L’ex di Roma, Liverpool e Sunderland è molto apprezzato da Gennaro Gattuso per la sua generosità in campo e la duttilità tattica. Il numero 11 del Milan è uno che dà sempre tutto quando gli viene concessa una chance. Certamente può avere dei limiti tecnici, però non è uno di quelli che si risparmia quanto è sul terreno di gioco.

Calciomercato Milan, Borini: l’agente conferma l’interesse dalla Cina

Roberto De Fanti, agente di Borini, in un’intervista concessa al portale Tuttomercatoweb.com ha confermato che a gennaio c’è stata la possibilità di trasferirsi in Asia: «Fabio non è andato in Cina perché la sua volontà era e sarà quella di rimanere in rossonero». Non viene specificato se sia stato lo Shenzhen FC a farsi avanti, ma è stato ammesso che il calciatore poteva concretamente andare a giocare nella Chinese Super League.

Il procuratore del numero 11 del Milan ritiene che il suo assistito sia un elemento prezioso per la squadra di Gattuso: «Al di là del fatto che sia stato determinante più di un volta in queste due stagioni, Fabio ha dimostrato per l’ennesima volta che proprio per le sue caratteristiche e la sua personalità è un giocatore che rende al meglio nella partite importanti. D’altronde non si gioca nel Chelsea, nel Liverpool, nella Roma e nel Milan per caso. Sarà un giocatore fondamentale per Gattuso da qui alla fine».

Recentemente Borini ha ritrovato la maglia da titolare, visto che la perdita di Lucas Paquetà per infortunio ha costretto il mister ad abbassare Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra. Sia contro la Juventus che contro la Lazio il 28enne esterno bolognese è stato preferito a Samuel Castillejo per agire a sinistra nel tridente offensivo.

Redazione MilanLive.it

