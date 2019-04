MILAN NEWS – E’ scattata molta preoccupazione in casa Milan nel secondo tempo della sfida contro la Lazio per un problema fisico occorso ad uno dei titolarissimi rossoneri.

Al minuto 67, dunque a metà della ripresa, il capitano Alessio Romagnoli ha chiesto il cambio per un dolore occorso al ginocchio che ha sicuramente spaventato tutti. Il numero 13 milanista è stato sostituito da Cristian Zapata, bravissimo ad entrare in corsa nello spirito del tiratissimo match, mentre l’ex romanista doveva fare i conti con il dolore e con la borsa del ghiaccio sulla propria delicata articolazione.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, fortunatamente non ci sarebbe nulla di grave per Romagnoli, vittima soltanto di una dolorosa botta al ginocchio, la cosiddetta ‘vecchietta’ come si chiama nel gergo classico del calcio giocato. Il capitano ha preferito abbandonare il campo per non rischiare altri colpi nei contrasti con Immobile e compagni e si è dunque preservato per gli impegni futuri.

Romagnoli sarà sicuramente a disposizione per Parma-Milan, gara valida per la 33.a giornata di campionato che si disputerà allo stadio Tardini sabato prossimo alle ore 12,30. C’è soltanto da capire se Gattuso schiererà la sua difesa con il classico impianto a quattro, e quindi con Romagnoli al fianco di Musacchio e due terzini ai loro lati, oppure se opterà per l’avvenente 3-4-1-2 visto ieri nel finale con il centrale romano schierato vicino ad altri due omologhi del reparto.

