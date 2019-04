CALCIOMERCATO MILAN – Durante la sessione di gennaio di mercato il Milan, dopo aver piazzato i colpi Paquetà e Piatek ha cercato anche di chiudere un terzo acquisto.

L’intenzione era quella di ingaggiare un esterno d’attacco abile con entrambi i piedi per arricchire la fase offensiva rossonera. Si sono fatti diversi nomi sulla lista del Milan, uno dei quali riguardava un calciatore che gioca attualmente in Cina.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Carrasco?

Il calciatore belga classe ’93 Ferreira Carrasco è stato messo in cima alla lista degli obiettivi del Milan. Si tratta di un’ala d’attacco di origine anche spagnola che si sarebbe potuto mettere a disposizione immediatamente della squadra rossonera come alternativa di Suso e Calhanoglu sulle corsie laterali.

Ci sono state chiacchierate interessanti tra il Milan, i suoi agenti ed il Dalian Yifang per l’ingaggio a gennaio di Carrasco, situazione però bloccata sia per le esose richieste cinesi, sia perché i rossoneri hanno preferito virare altrove, puntando su Piatek vista l’importanza di arrivare ad una punta centrale. Ma ora, secondo Calciomercato.com, potrebbe riaprirsi uno spiraglio per quanto riguarda l’ingaggio a giugno del calciatore belga.

Il Milan però avrebbe altre priorità: Carrasco resta nella lista degli esterni papabili, ma pare che Leonardo sia orientato principalmente su ulteriori nomi. Piace da Richarlison fino a Deulofeu passando per Saint-Maximin, sembrano altri dunque i profili prioritari per le corsie alterali del futuro. Carrasco per ora è una pista secondaria da non sottovalutare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

