CALCIOMERCATO MILAN – Il club rossonero è già al lavoro per la campagna acquisti della prossima estate. Anche se ci sono alcuni nodi da sciogliere con la UEFA, la dirigenza si sta muovendo per rinforzare la squadra.

Uno dei reparti che il Milan vuole certamente rinforzare è quello d’attacco. Se come centravanti ci sono due elementi di valore e che danno garanzie come Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone, il problema risiede invece sugli esterni. Infatti, le ali offensive attualmente in organico non incidono abbastanza. Tra assist e gol il loro apporto è decisamente scarso. Ragione per la quale Leonardo e Paolo Maldini nel prossimo mercato estivo porranno rimedio.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, arriva Thauvin dal Marsiglia?

Secondo quanto rivelato da France Football, il Milan sarebbe vicino all’accordo con Florian Thauvin. Il 26enne esterno offensivo sinistro francese gioca nel Marsiglia e in questa stagione 2018/2019 i suoi numeri sono ottimi: 15 gol e 9 assist in 33 presenze totali. In quella passata di reti ne aveva fatte ben 26, con annessi 18 assist nelle 53 partite complessive. È ormai alle spalle la negativa esperienza in Premier League con il Newcastle United nell’annata 2015/2016. Bisogna comunque dire che il suo rendimento è un po’ calato in questi ultimi mesi, forse a causa delle troppe critiche ricevute e del suo desiderio di lasciare la Costa Azzurra.

Thauvin ha una valutazione compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il suo desiderio è quello di cambiare aria per mettersi alla prova in un’altra realtà. È grato al Marsiglia per averlo rilanciato, però sente di dover fare un nuovo step nella propria carriera. Approdare al Milan sarebbe certamente un passo molto importante e che può consentirgli di giocare un palcoscenico più prestigioso. Leonardo ci sta lavorando e spera di poter concludere l’affare. Fermo restando che bisognerà vedere se l’UEFA metterà i bastoni tra le ruote. La qualificazione in Champions League sarà fondamentale.

Il portale calciomercato.it rivela che il club rossonero potrebbe inserire André Silva nell’operazione, nel caso in cui il Siviglia decidesse di non riscattare il suo cartellino a fine stagione. Gli andalusi dovrebbero mettere sul piatto 39 milioni per acquistare a titolo definitivo l’ex Porto. In questo momento non sembrano esserci possibilità che ciò avvenga, visto il rendimento scadente dell’attaccante portoghese.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it