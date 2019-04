NEWS MILAN – Ancora al centro dell’attenzione il caso Kessie-Bakayoko per la maglia di Acerbi esposta sotto la Curva Sud di San Siro dopo Milan-Lazio 1-0.

Oggi è arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, il quale non ha ritenuto da applicare la prova TV per l’episodio. C’è stato però un esposto alla Procura della FIGC, la quale ha deciso di rispondere subito al Giudice Sportivo. L’organo guidato da Giuseppe Pecoraro, infatti ha aperto subito un’indagine sulla condotta di Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko. La vicenda non è ancora chiusa, e proprio in merito il Milan ha voluto prendere ulteriormente posizione tramite un comunicato ufficiale in cui scrive di voler collaborare con la Procura affinché il percorso investigativo venga portato a compimento, nella certezza che il suo esito non sarà in alcun modo condizionato dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Arrivano aggiornamenti in merito anche dai colleghi di Sky Sport, che riferiscono che la squalifica per i due rossoneri non è ancora esclusa. Perché? Ci saranno infatti due passaggi a questo punto:

1) Dopo l’approfondimento effettuato grazie alle immagini dell’episodio, la procura federale emetterà un referto.

2) Successivamente il Giudice Sportivo che, con il referto della Procura Federale alla mano, valuterà se ci saranno o meno gli estremi per sanzionare i due giocatori del Milan con un’ammenda o, addirittura, una squalifica.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it