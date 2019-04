NEWS MILAN – Era attesa per oggi la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti capitati nel post-partita di Milan-Lazio. Nel mirino il comportamento di Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko, ma non solo.

Nessuna squalifica per i due giocatori rossoneri, che avevano esposto la maglia di Francesco Acerbi sotto la Curva Sud a San Siro. Nessuna squalifica neppure per Luiz Felipe, che aveva provocato la rissa finale, e per Luca Leiva. Quest’ultimo aveva offeso un dipendente rossonero.

Giudice Sportivo: la sentenza dopo Milan-Lazio

Sono state decise ammende da 10 mila euro per Kessie, Bertolacci, Musacchio, Patric, Luiz Felipe e Leiva. I primi cinque per comportamento anti-sportivo nel post-partita di Milan-Lazio. Invece il brasiliano ex Liverpool è stato punito per le parole offensive all’addetto stampa rossonero.

Ammenda da 10 mila euro anche per il Milan, visto che al 40° del secondo tempo un tifoso ha sputato due volte a Simone Inzaghi. Lo stesso mister biancoceleste viene punito con ammenda da 10 mila euro per le proteste plateali verso l’arbitro, era recidivo. Inibizione fino al 30 aprile per Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, per aver approcciato il direttore di gara con fare minaccioso proferendo espressioni gravemente irriguardose.

Di seguito il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo.

