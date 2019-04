NEWS MILAN – Il Giudice Sportivo ha deciso di non punire Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko per aver esposto la maglia di Francesco Acerbi sotto la Curva Sud dopo Milan-Lazio.

Nel comunicato ufficiale viene spiegato che non è stata accolta la richiesta di prova TV per valutare il comportamento dei due giocatori rossoneri. La Procura della FIGC ha deciso di rispondere subito al Giudice Sportivo. L’organo guidato da Giuseppe Pecoraro, infatti – apprende l’agenzia ANSA – apre subito un’indagine sulla condotta di Kessie e Bakayoko. La vicenda non è ancora chiusa.

Non sappiamo come andrà a finire questa storia. Sicuramente i due calciatori del Milan hanno sbagliato, è innegabile. Tuttavia, la gogna mediatica è eccessiva se la paragoniamo a quella di altri casi avvenuti in passato. Se la Procura Federale punta a far squalificare Kessie e Bakayoko, rischia di macchiarsi di ridicolo. I giocatori coinvolti nella vicenda hanno già avuto modo di parlare e spiegarsi. Bakayoko e Kessie hanno chiesto scusa ad Acerbu. Si attendono comunque i prossimi sviluppi, sperando che non si finisca nell’ambito della comicità. Non ce n’è bisogno assolutamente. Vedremo cosa succederà adesso.

