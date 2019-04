MILAN NEWS – Le polemiche dopo la partita Milan-Lazio scaturite tra risse e sfottò non gradevoli tendono davvero a non esaurirsi.

Oggi la notizia che ha fatto più scalpore riguarda il becero atteggiamento di Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, nei confronti dell’addetto stampa rossonero Ugo Allievo, che sarebbe stato apostrofato in maniera poco degna sulla sua condizione di invalidità agli arti inferiori.

Un brutto gesto che Leiva, già questa mattina dopo l’indiscrezione fuoriuscita dal Messaggero, ha voluto smentire, discolpandosi totalmente dalle frasi che avrebbe secondo le varie ricostruzioni proferito nei confronti del dirigente del Milan.

Il tutto è stato invece confermato dal Giudice Sportivo e dalle sanzioni promulgate quest’oggi riguardanti i calciatori e le società punite dopo l’ultimo turno di campionato. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha infatti inflitto un’ammenda da 10 mila euro a Lucas Leiva per avere proferito parole offensive al termine della gara nei confronti dell’addetto stampa del Milan, situazione tra l’altro scritta a referto e segnalata dai collaboratori della Procura Federale presenti sul terreno di gioco.

La conferma dunque di questo brutto gesto ed una punizione parziale per Leiva, che evidentemente ancora arrabbiato per il risultato finale non ha avuto molto giudizio nel commentare certe questioni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

