NEWS MILAN – Sabato la squadra di Gennaro Gattuso va di scena allo stadio Ennio Tardini contro il Parma. Sarà un’altra finale, visto che ormai tutte le partite sono decisive in questa fase del campionato. Visti gli scontri diretti Inter-Roma e Napoli-Atalanta previsti, i rossoneri hanno l’obbligo di vincere.

Il Milan è quarto in classifica e non può permettersi passi falsi. Il recente successo contro la Lazio gli ha consentito di rilanciarsi, dopo il solo punto nelle quattro gare precedenti. Gattuso si aspetta una grande prestazione della sua squadra e soprattutto i 3 punti. Tra oggi e domani scioglierà gli ultimi dubbi riguardanti modulo e uomini da schierare.

Salvo sorprese, il mister dovrebbe partire ancora con il 4-3-3 e una formazione simile a quella vista contro la Lazio. Un dubbio di Rino riguarda il difensore centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, c’è un ballottaggio tra Mateo Musacchio e Cristian Zapata in vista di Parma-Milan. Finora l’argentino è sempre stato titolare, però sabato Gattuso potrebbe fare una scelta diversa. Considerando anche la presenza di un avversario veloce e temibile come Gervinho, l’idea potrebbe essere quella di puntare sul colombiano, più rapido del suo compagno di reparto. Tra oggi e domani capiremo chi tra Musacchio e Zapata sarà destinato a partire dal primo minuto sabato in Emilia.

