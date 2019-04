CALCIOMERCATO MILAN – Mancano ancora sei partite alla fine del campionato di Serie A, ma i club già si muovono per la prossima campagna acquisti. Ciascuna delle società sta già programmando il futuro, sondando più piste per rinforzare le rispettive squadre.

Tra queste ci sono ovviamente Inter e Milan, attualmente in lotta per la qualificazione in Champions League e desiderose di migliorarsi nella prossima stagione. Come spesso capita, ci sono anche degli obiettivi di calciomercato condivisi. Uno di questi è Lorenzo Pellegrini, centrocampista in forza alla Roma e il cui futuro in giallorosso è fortemente in dubbio.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Pellegrini?

Nel contratto del giocatore c’è una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, un prezzo che più club possono essere disposti a pagare. Pellegrini da romano è legato ai colori giallorossi, ma non disdegnerebbe affatto un trasferimento a Milano. Inoltre, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League la Roma sarà costretta a cedere dei calciatori per sistemare il bilancio. In questo weekend la squadra di Claudio Ranieri se la vedrà proprio con l’Inter a San Siro, uno scontro diretto importante.

La Gazzetta dello Sport oggi spiega che il club nerazzurro sta studiando la propria strategia per prendere Pellegrini. Il 22enne centrocampista piace molto a Luciano Spalletti, allenatore comunque non ancora sicuro di rimanere a Milano. L’Inter ha anche una contropartita tecnica interessante da poter offrire alla Roma. Si tratta di Ionut Radu, giovane portiere rumeno che sta facendo bene al Genoa e che il direttore sportivo Piero Ausilio può riprendere esercitando il diritto di recompra per poi girarlo alla società capitolina nell’affare Pellegrini.

Sul talento della Roma non c’è solo l’Inter, comunque. Anche il Milan è interessato. Già quando c’era Vincenzo Montella in panchina il giocatore era nel mirino dell’allora dirigenza. Anche l’attuale management ha avviato dei contatti per l’ex Sassuolo. Poi toccherà a Pellegrini decidere sia in base alle offerte economiche che ai progetti.

