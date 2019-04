NEWS MILAN – Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello mister Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per Parma-Milan.

Torna Gianluigi Donnarumma, assente contro Juventus e Lazio per infortunio. Gigio ha recuperato ed è a disposizione. In difesa ci sono pure Davide Calabria e Alessio Romagnoli, che nell’ultima partita erano usciti per infortunio e che si sono rimessi in forma. A centrocampo rientra Lucas Paquetà, che in questi giorni ha ripreso a lavorare in gruppo e probabilmente andrà in panchina. Non ci sono nuovamente Riccardo Montolivo e José Mauri, assenti pure contro la Lazio nello scorso impegno di campionato.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati da Gattuso per Parma-Milan.

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

