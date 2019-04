MILAN NEWS – E’ il momento dell’accelerata decisiva: sia per il Milan e una Champions quasi in pugno, che per Krzysztof Piatek vicinissimo a una serie di dati mostruosi.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riepiloga La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i record in palio sono tanti: a quota 13 gol in A col Genoa, 8 col Diavolo, il 24enne polacco può entrare in doppia cifra con due club diversi: un fatto mai successo nel nostro campionato. Inoltre può diventare il primo re dei bomber ad aver vestito due maglie nella stessa stagione, può laurearsi come lo straniero con più gol al primo anno di A nell’ultimo mezzo secolo (davanti ci sono Ronaldo a 25 e Sheva e Milito a 24), può piazzarsi in testa alla classifica cannonieri di campionato e Coppa Italia nella stessa annata, come solo Diego Armando Maradona e Giuseppe Signori ad oggi. Il tutto essendo in piena corsa anche per la scarpa d’oro.

Una doppietta per la Champions e per la gloria personale. Due reti, infatti, gli permetterebbero di superare Fabio Quagliarella per la classifica capocannonieri e il Parma diventerebbe la quinta doppia vittima tra andata e ritorno dopo Roma, Atalanta, Empoli e Chievo. E in caso di bis anche con Bologna, Frosinone e Spal all’orizzonte – riferisce il quotidiano – l’ex Grifone potrebbe per raggiungere proprio quel Gonzalo Higuaín che gli ha lasciato il posto al centro dell’attacco rossonero: nel 2015-16, annata del record assoluto di gol in A con 36 realizzazioni totali a Napoli, il Pipita ne castigò 8 sia all’andata che al ritorno. Meglio di chiunque altro negli ultimi 10 anni.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it