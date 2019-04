NEWS MILAN – Il Milan resta al quarto posto, in attesa dell’Atalanta. Che, se vince contro il Napoli lunedì, va a pari punti coi rossoneri. La squadra di Gennaro Gattuso metterebbe però il vantaggio grazie agli scontri diretti.

Occasione mancata per la Roma, fermata sull’1-1 dall’Inter a San Siro. Le distanze fra giallorossi e il ‘Diavolo’ restano quindi invariate, cioè di un solo punto. Gli uomini di Claudio Ranieri si erano portati in vantaggio grazie alla rete di Stephan El Shaarawy, uno dei giocatori più in forma in questo momento della squadra giallorossa. I nerazzurri hanno trovato la rete nel pareggio intorno all’ora di gioco grazie a Ivan Perisic. Luciano Spalletti e i suoi sono sempre più vicini a chiudere il discorso qualificazione Champions League al terzo posto.

Il Milan ora deve sperare in una non vittoria dell’Atalanta al San Paolo contro il Napoli. In questo modo manderebbe le distanze, anche se, come già detto, anche in caso di vittoria i rossoneri manterrebbero il vantaggio sui bergamaschi a pari punti. Ma domenica prossima i ragazzi di Gattuso si ritroveranno di fronte il Torino fuori casa, un’altra squadra che, a sorpresa, potrebbe inserirsi in questa incredibile corsa al quarto posto. Sono soltanto tre i punti di distacco fra i granata – vittoriosi oggi contro il Genoa in trasferta – e il Milan.

Redazione MilanLive.it

