MILAN NEWS – Manca ormai pochissimo all’inizio della sfida di campionato che vedrà Parma e Milan sfidarsi nel lunch match della 33.a giornata di campionato.

A pochi minuti dal fischio iniziale, ha parlato ai microfoni di Milan TV il centrocampista ducale Antonino Barillà, calciatore tuttofare del Parma che sta disputando un’ottima stagione con la maglia numero 17 del club emiliano.

Il calciatore non si è nascosto riguardo alle difficoltà della sfida, visto che il Parma non vive un momento eccezionale mentre il Milan ha voglia di vincere per conservare il 4° posto in classifica: “Sappiamo di dover dare il massimo, sia perché abbiamo davanti una grandissima squadra, sia perché dobbiamo ottenere punti importanti per la salvezza. Ma giochiamo in casa, vogliamo far contenti i nostri tifosi e per fare punti dobbiamo dare il massimo. L’obiettivo? Vincere per mettere al sicuro la salvezza”.

