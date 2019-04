CALCIOMERCATO MILAN – Tutti sull’attenti per i gioielli dell’Ajax. La squadra olandese ha stupito il mondo del calcio con un cammino in Champions League finora davvero memorabile.

I ‘Lancieri’ hanno avuto la forza e la qualità giusta per far fuori due favorite al titolo continentale come Real Madrid e Juventus, espugnando entrambi i campi in trasferta e regalandosi di fatto l’accesso alle semifinali della competizione. La squadra di Ten Hag è la più invidiata ed applaudita del momento, così come i calciatori di classe che ne fanno parte e che saranno certamente dei ‘crack’ nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Leonardo segue ancora Van de Beek

Uno dei talenti dell’Ajax che sta sorprendendo tutti è il centrocampista tuttofare Donny Van de Beek. 22 anni da poco compiuti, fisico già ampiamente sviluppato e quel fare così glaciale e maturo da renderlo uno dei calciatori intoccabili dello schieramento olandese. Un elemento importante sia in fase di interdizione che di inserimento, visto che i suoi attacchi senza palla in fase offensiva sono spesso risultati decisivi in stagione, e la Juventus ne sa qualcosa.

E’ noto da tempo che il Milan ha un debole spassionato per Van de Beek; l’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è stato vicino a bloccarlo già in passato, così come l’attuale dirigente Leonardo che in autunno aveva ottenuto risposte favorevoli e gradite dal suo entourage. Ma la trattativa non si è evoluta e ora per i rossoneri, come scrive giustamente Calciomercato.com, si fa dura: il valore di Van de Beek dopo la cavalcata dell’Ajax è triplicato in fretta.

Se il centrocampista classe ’97 ad ottobre valeva al massimo 25 milioni, secondo i sondaggi effettuati dal Milan, oggi ne serviranno non meno di 60 per far tentennare le resistenze del d.s. Marc Overmars. Una cifra quasi impossibile da accontentare per i rossoneri e per tutte le altre società italiane.

