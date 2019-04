NEWS MILAN – Non sarà facile trattenere le lacrime di fronte a questo video, vero? In effetti, Shevchenko e Kakà hanno scritto pagine indelebili della storia del Milan, insieme ad un gruppo di calciatori che rimarrà per sempre nel cuore di ogni rossonero.

“Abbiamo affrontato e vinto insieme così tante sfide. Buon compleanno amico mio“, ha scritto il leggendario attaccante ucraino sui social per gli auguri al brasiliano, che oggi compie 37 anni. Il messaggio è seguito da un video in cui si vedono in azione i due grandi campioni: tante volte li abbiamo visti duettare in area di rigore, tante volte abbiamo visto l’uno mandare in rete l’altro. Spettacolo puro per un San Siro che si è divertito parecchio a veder giocare insieme questi due incredibili fenomeni.

Insieme hanno vinto tantissimo. Ma hanno fatto molto di più: hanno conquistato letteralmente il cuore dei tifosi. Non solo per il loro ineguagliabile talento, ma anche per il modo di stare in campo, la serietà e il senso di appartenenza. Nel loro sangue ormai scorre sangue rossonero e non possono farne a meno. Loro così come tanti altri, che hanno fatto parte di un gruppo straordinario, vincente, imbattibile. Quando hai avuto giocatori così, è molto difficile abituarsi al ridimensionamento di questi anni anni…

Redazione MilanLive.it

