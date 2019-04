CALCIOMERCATO MILAN – Ci sono calciatori che ormai sono diventati tra quelli più accostati al Milan, pur senza reali e concrete trattativa tra i club. Tra questi c’è Cristiano Biraghi, del quale si ritorna a parlare in quanto il suo futuro alla Fiorentina è parecchio incerto.

Si tratta di un terzino sinistro classe 1992, tra i migliori dei viola nel corso delle ultime due stagioni. Nell’ultimo il rendimento è stato meno altisonante della precedente, ma incide anche quest’ultimo periodo non proprio positivo per la squadra che ha recentemente cambiato allenatore, passando da Stefano Pioli a Vincenzo Montella. Sin qui Biraghi ha collezionato 1 gol e 5 assist in Serie A, in 31 presenze. Ha giocato per tutti i 90 minuti in ogni match, tranne contro la Spal ad inizio stagione e in un’altra occasione in cui era squalificato. 3 presenze anche in Coppa Italia, con 1 assist all’attivo.

Calciomercato Milan, tanti club su Biraghi

Trattandosi comunque di uno dei prezzi più pregiati della rosa, e considerando che la stagione è stata ritenuta quasi fallimentare vista la quasi certa esclusione dall’Europa (rimane la chance di vincere la Coppa Italia, ma in semifinale la Fiorentina dovrà battere a Bergamo l’Atalanta, visto il 3-3 del Franchi all’andata), la dirigenza viola potrebbe concretamente pensare (o sperare) di vendere almeno Biraghi per racimolare milioni da investire su qualche giovane talento.

La Roma si sarebbe inserita nella corsa per il terzino italiano, visto che i giallorossi la prossima estate potrebbero perdere uno dei pezzi più pregiati della propria difesa, Aleksandr Kolarov. Attenzione anche ad un clamoroso inserimento del PSG, da anni sempre interessata a calciatori italiani o comunque provenienti dalla Serie A. Tra queste, restano sempre interessati sia il Milan che l’Inter, oltre all’Arsenal, anch’essi alla ricerca di un terzino sinistro affidabile da tempo. La Fiorentina – riportano i colleghi di Firenzeviola.it – avrebbe fissato la base d’asta a 10 milioni di euro.

Rodriguez-Laxalt, valutazioni in corso

Ricordiamo che per quanto riguarda i rossoneri, Ricardo Rodriguez non ha mai convinto da terzino nella difesa a quattro. Molto più a suo agio invece ogni volta che Gattuso prova la difesa a tre e lo schiera da terzo difensore centrale di sinistra. Gli altri terzini mancini sono Diego Laxalt, il quale non è continuo nelle prestazioni ed è più un esterno di centrocampo, e Ivan Strinic che dopo il problema al cuore difficilmente verrà considerato arruolabile la prossima stagione. Nei giorni scorsi si era parlato di Emerson Palmieri in prestito dal Chelsea, visti gli ottimi rapporti tra i due club. Sicuramente quella zona della difesa sarà quasi certamente rinforzata da Leonardo la prossima estate, vedremo con chi.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

