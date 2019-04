NEWS MILAN – Domani sera si gioca Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si partirà dallo 0-0 dell’andata all’Olimpico. Escludendo i supplementari in caso di 0-0, per qualificarsi alla finale il Milan dovrà solo vincere, mentre i biancocelesti possono anche sperare ad un pareggio con gol.

Gennaro Gattuso intanto sta preparando la probabile formazione rossonera da schierare domani sera. Previsto un cambio modulo dall’inizio: sarà 3-4-2-1, schieramento già utilizzato a partita in corso proprio contro la Lazio in campionato due settimane fa, e che aveva cambiato la partita in positivo per i rossoneri. Sky Sport parla di 3-4-3, ma probabilmente l’interpretazione dei due esterni offensivi sarà più da trequartisti, dentro il campo dunque, per dare spazio agli inserimenti dei quinti di centrocampo.

Milan-Lazio, Paquetà e Calhanoglu out

Secondo quanto riporta l’emittente satellitare, non dovrebbe esserci dal primo minuto Lucas Paquetà, recuperato dall’infortunio alla caviglia: probabile che al brasiliano verranno concessi minuti solo nel secondo tempo, per evitare di rischiarlo per tutto il match. In difesa dovrebbe giocare Mattia Caldara, prima da titolare per il difensore centrale ex Juve dopo l’infortunio. Al suo fianco nella difesa a tre Musacchio e Romagnoli. In mezzo al campo imprescindibili Franck Kessie e Tiémoué Bakayoko, con Diego Laxalt e Davide Calabria sugli esterni. In attacco i trequartisti saranno Jesus Suso e Samuel Castillejo, out Calhanoglu, e Krzysztof Piatek titolare al centro dell’attacco. Ancora fuori Patrick Cutrone, secondo quanto riferiscono i colleghi di ‘Sky’. Un sistema di gioco visto spesso durante le ultime partite però a gara in corso: Gattuso lo aveva utilizzato sia con la Lazio che con il Parma. Nel primo caso si rivelò una mossa azzeccata, mentre al Tardini non è servito a molto. Domani, a meno di cambiamenti, si partirà con questo schema fin dall’inizio. Di seguito ecco il probabile 11 rossonero in grafica:

MILAN (3-4-2-1): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Castillejo; Piatek.

Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

