Djokovic strappalacrime, le sue parole hanno emozionato tutta Roma

Novak Djokovic stupisce tutti i tifosi e tutti i nostalgici. A Roma le sue parole hanno emozionato tutti gli appassionati di tennis

Gli Internazionali d’Italia a Roma hanno attirato ovviamente l’attenzione in questi ultimi giorni e continueranno a farlo fino alla fine di questo mese. Termineranno infatti il 19 maggio e in quella data si saprà chi avrà conquistato il torneo. Grande attenzionato sarà ovviamente Novak Djokovic e proprio lui ha rilasciato parole in conferenza stampa che hanno emozionato tutti.

A Roma c’è appunto Novak Djokovic ma non è l’unico. Altro grande protagonista è Rafael Nadal che, con ogni probabilità, parteciperà all’importante appuntamento per l’ultima volta in carriera. Ogni partita sarà quindi per lui fondamentale, dopo un periodo costellato da infortuni e tanta sfortuna.

Proprio di lui ha allora parlato conferenza stampa anche lo stesso Djokovic il quale ha riferito: “Affrontare Nadal al Roland Garros è probabilmente una delle sfide più grandi del circuito. Conosciamo i record che ha stabilito lì. Credo di averlo affrontato su quel campo più di qualsiasi altri giocatore. Il campo è più grande, c’è più spazio. Questo influisce sulle sensazioni che un giocatore prova in campo“. E non è certamente finita qui. Le sue parole hanno fatto emozionare proprio tutti.

Djokovic in conferenza stampa a Roma parla di Nadal ed emoziona tutti: le sue parole

“Ci sono momenti – ha continuato il serbo in conferenza facendo riferimento a uno dei suoi rivali storici – in cui non commette molti errori e sembra essere impenetrabile. È come un muro. È davvero una grandissima sfida. È un atleta incredibile“.

“La tenacia e l’intensità che porta in campo, soprattutto al Roland Garros, sono qualcosa che abbiamo visto raramente nella storia di questo sport“, ha concluso con un messaggio che forse in pochi si sarebbero aspettati. Ma che ha colpito tutti gli appassionati di questo mondo e di questo sport.

Novak Djokovic e Rafa Nadal, sebbene in maniera diversa, saranno grandi protagonisti di questi Internazionali. Entrambi hanno vinto tanto, ottenuto record su record e vinto rispettivamente 24 Slam il primo e 22 Slam il secondo. La rivalità tra i due resterà sempre, così come il rispetto reciproco e la stima che non è mai venuta meno. Le parole del serbo hanno dimostrato proprio questo rapporto.