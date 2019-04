MILAN NEWS – La stagione in corso per Davide Calabria può essere definita come quella della consacrazione, visto che ormai è considerato un titolare fisso della formazione milanista.

Mister Gennaro Gattuso ha puntato quasi ciecamente sul suo giovane numero 2, terzino destro cresciuto nelle giovanili del Milan e dunque legatissimo ai colori rossoneri. Calabria si è dimostrato abile e maturo per affrontare tale impegno ed onere, tanto da superare la concorrenza del rientrante Andrea Conti e del veterano Ignazio Abate in questo delicato ruolo.

Secondo le ultime indicazioni di Tuttomercatoweb.com, il futuro di Calabria non è affatto in discussione, anzi, a breve dovrebbe legarsi a lungo termine proprio al Milan. Sono infatti iniziate da tempo le trattative per il rinnovo contrattuale del difensore classe 1996 che dovrebbe arrivare presto a firmare un prolungamento fino al giugno 2024, legandosi così ancora per cinque anni alla sua squadra del cuore.

Inoltre anche a livello economico Calabria otterrà un maggior riconoscimento: si va verso un ingaggio da 2 milioni netti a stagione più bonus, praticamente il doppio rispetto a ciò che il terzino italiano guadagna attualmente. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la fumata bianca per l’ok tra il Milan, gli agenti e lo stesso Calabria che in estate dovrebbe pure prendere parte all’Europeo Under-21 come capitano della Nazionale italiana.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

