Non solo Camarda: i giovani pronti per Milan-Genoa

Ecco chi potrebbe essere convocato da Paulo Fonseca per la partita di domenica sera contro i rossoblu di Vieira

L’ingresso in campo di Francesco Camarda è stato decisivo per le sorti del Milan. La squadra rossonera ha avuto la scossa che serviva per trovare il gol della vittoria contro la Stella Rossa.

Il giovanissimo centravanti ha rianimato il Diavolo, con la sua adrenalina: la rete di Abraham, di fatto, è per almeno il 70% sua e non è un caso se San Siro ha intonato a squarciagola il suo nome. Il gol vero e proprio di Camarda non è, però, ancora arrivato, ma appare davvero solo questione di tempo. Il classe 2008, d’altronde, è destinato a trovare sempre più spazio, in una squadra che ha perso diversi pezzi. In infermeria, infatti, ci sono ben sei calciatori, di cui quattro giocano in posizione avanzata: Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Alvaro Morata, Ismael Bennacer, Alessandro Florenzi e Noah Okafor.

Come se non bastasse, Paulo Fonseca, che non ha avuto problemi a farlo giocare dal primo minuto, nel match contro il Cagliari, ha voluto sottolineare come l’atteggiamento di Camarda sia quello giusto. Francesco va dunque preso ad esempio in un momento in cui qualcuno non sembra onorare la maglia come dovrebbe. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha inoltre affermato di essere pronto a dare spazio ai ragazzi del Milan Futuro, anche per ‘punire’ chi non si sta allenando e giocando come dovrebbe.

Milan, da Jimenez e Liberali: si scaldano i giovani rossoneri

Il tifoso del Milan – almeno la maggior parte – in queste ore concitate ha dimostrato di stare dalla parte di Paulo Fonseca ed è affascinato nel poter vedere in campo anche alcuni giovani rossoneri.

Oltre a Francesco Camarda, tra i maggiori indiziati a trovar spazio c’è Davide Bartesaghi, di cui il mister ne ha parlato bene. Ma la speranza è che ci possa essere l’occasione anche per Alex Jimenez, che al Milan Futuro sta mettendo in mostra tutta la sua qualità. Discorso un po’ diverso per Mattia Liberali, che non sta più giocando con Daniele Bonera, ma che ha lasciato un ricordo indelebile in estate, nel corso della tournée americana. Sulla trequarti lo spazio per lui ci sarebbe pure.

Infine attenzione al centrocampo: se Kevin Zeroli dovesse dimostrare di stare bene e di aver smaltito i propri guai fisici sarebbe certamente convocato da Fonseca, in alternativa possibile convocazione Silvano Vos, arrivato in estate dall’Ajax.