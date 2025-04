Tegola Gimenez, piove sul bagnato in casa Milan

Gimenez alle prese con un momento molto difficile: oltre alle prestazioni negative e alle panchine, si aggiungono anche problemi fisici

Quello di Santiago Gimenez al Milan era stato un inizio parecchio promettente. L’attaccante messicano, acquistato dal Feyenoord a gennaio per 35 milioni, aveva messo in fila una serie di prestazioni positive e gol. Dopodiché sono cominciate le difficoltà, di tutta la squadra e quindi anche del Bebote, che di certo non è un attaccante completo e di manovra (come lo era ad esempio Giroud) ma un centravanti d’area di rigore che ha bisogno di supporto e sostegno da parte dei compagni.

Ma il Milan di Sergio Conceicao è nullo: in fase difensiva così come in quella offensiva. Anzi, con la palla sembra una squadra che non sa davvero cosa fare. Difficoltà inevitabili quindi per Gimenez, che deve fare i conti anche con normali periodi di ambientamento. Non lo ha aiutato l’allenatore, che nelle ultime giornate gli ha preferito Abraham e, incredibile ma vero, contro la Fiorentina ha inserito Jovic (giocatori fuori progetto da mesi e in scadenza) al suo posto.

Come sta Gimenez, le ultime in vista di Udinese-Milan

La scelta di Conceicao ha lasciato tutti di stucco, ma alla fine è stato proprio Jovic a segnare il gol del pareggio. Il serbo è in una buona condizione psico-fisica ed è giusto dargli spazio, ma Gimenez è un investimento da 35 milioni che andrebbe preservato e valorizzato. Anche lui ovviamente deve metterci del suo, cosa che purtroppo non sta riuscendo a fare, anche a causa di problemi fisici.

Gimenez aveva già accusato un piccolo problema in Nazionale con il Messico: al suo rientro a Milanello, però, non aveva riportato alcun tipo di problema, quindi la scelta di Conceicao di preferirgli Abraham da dopo la sosta in poi è puramente tecnica. Il messicano però ha accusato un nuovo problema contro la Fiorentina in seguito ad uno scontro (dopo che era entrato in campo da pochi minuti): per fortuna gli esami hanno escluso fatture alle costole, si tratta quindi di un problema muscolare che però non sembra metterlo in discussione per la gara contro l’Udinese di venerdì sera.

Il rischio però è che questo fastidio possa rendere ancora più difficile il suo momento. In Friuli è probabile che possa esserci la sorpresa Jovic dal primo minuto: Gimenez non è al top e anche Abraham ha un problema al ginocchio. Per evitare rischi, Conceicao potrebbe affidarsi al serbo, in gol contro Napoli e Fiorentina e in un buon momento di forma.