MILAN NEWS – Colpo di scena in casa Milan: nel pieno della corsa Champions e con un futuro ancora tutto da chiarire, spunta un sorprendente retroscena che riguarda Gennaro Gattuso e il mega agente Jorge Mendes.

Come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i due c’è stata infatti una cena privata ed è avvenuta in un noto ristorante milanese all’indomani di Juventus-Milan. Motivo: il futuro del tecnico calabrese. Perché seppur in scadenza soltanto nel 2021, l’ex centrocampista vuole guardarsi intorno e vagliare anche delle soluzioni alternative per la prossima stagione. Rino – evidenzia il quotidiano – infatti si sente in una situazione scomoda e si sta preparando eventualmente anche una sorta di exit strategy, indipendentemente dal conseguimento o meno dell’obiettivo finale.

Sia chiaro: è concentrato al massimo per centrare il quarto posto e la finalissima di Coppa Italia. Tuttavia, allo stesso tempo, tesse le tele giuste per un futuro che capitalizzi il salto di qualità. E l’amico portoghese può essere un alleato straordinario in tal senso, uno sponsor senza eguali per ampliare gli orizzonti professionali e soprattutto all’estero. Non esiste un rapporto formale tra loro, tutto si regge su una vecchia amicizia datata da anni e che risale a quando Gattuso era ancora un calciatore top nel proprio ruolo. Non a caso, tempo fa, l’agente di Cristiano Ronaldo dichiarò: «Un giorno mi piacerebbe lavorare con Gattuso: è un grande calciatore, ma soprattutto è un grande uomo».

La priorità – puntualizza la rosea – resta il Milan. Ma allo stesso tempo non vuole perdersi in chiacchiere anche perché, nonostante le dichiarazioni di facciata, il rapporto con Leonardo resta sempre sul filo del rasoio. Così si profila in particolare una possibilità in Premier League per il 41enne di Corigliano Schiavonea, un’idea che porta al Newcastle. Perché mentre Rafa Benitez è in piena trattativa per un rinnovo non semplicissimo, è spuntato proprio il nome del tecnico milanista per la prossima stagione. Un eventuale piano B sullo sfondo per lui, quindi, con Mendes che avrebbe un ruolo determinante in tal senso. Parola al campo, per ora. Presto, molto presto, poi arriveranno le conclusioni.

