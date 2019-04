NEWS MILAN – Siamo giunti alle ultime cinque partite di questo campionato di Serie A 2018/2019. È il momento nel quale il margine di errore è ridotto al minimo e ogni sbaglio può costare caro. Se per lo Scudetto è ormai tutto chiuso, invece ci sono altre situazioni decisamente aperte.

È apertissima la corsa al quarto posto Champions League, ad esempio. Il Napoli è sicuro con 67 punti, mentre l’Inter è terza a 62 e con 5 lunghezze di vantaggio sulla coppia Milan–Atalanta. Solo un punto separa la Roma dalla quarta posizione. E non vanno sottovalutate neppure Torino e Lazio, rispettivamente a quota 53 e 52. Ci sono cinque squadre che si stanno giocando un posto nella massima competizione UEFA per club.

News Milan, il calendario della corsa Champions League

Andiamo ora a vedere il calendario delle squadre che si stanno contendendo la qualificazione in Champions League.

INTER 61 punti : Juventus, UDINESE, Chievo Verona, NAPOLI, Empoli.

: Juventus, UDINESE, Chievo Verona, NAPOLI, Empoli. MILAN 56 : TORINO, Bologna, FIORENTINA, Frosinone, SPAL.

: TORINO, Bologna, FIORENTINA, Frosinone, SPAL. ATALANTA 56 : Udinese, LAZIO, Genoa, JUVENTUS, Sassuolo.

: Udinese, LAZIO, Genoa, JUVENTUS, Sassuolo. ROMA 55 : Cagliari, GENOA, Juventus, SASSUOLO, Parma.

: Cagliari, GENOA, Juventus, SASSUOLO, Parma. TORINO 53 : Milan, JUVENTUS, Sassuolo, EMPOLI, Lazio.

: Milan, JUVENTUS, Sassuolo, EMPOLI, Lazio. LAZIO 52: SAMPDORIA, Atalanta, CAGLIARI, Bologna, TORINO.

In maiuscolo i match in trasferta.

Ormai gare facili non ce ne sono. Sia gli scontri diretti che quelli contro altre squadre non sono semplici, visto che ad esempio anche la corsa salvezza è in corso. Vedremo quale pretendente alla fine avrà avuto la meglio. Il quarto posto è più conteso che mai, adesso è il momento di tirare la volata finale senza sbagliare. Il Milan di passi falsi ne ha fatti fin troppi, l’ultimo a Parma, e adesso contro il Torino è praticamente costretto a vincere. Atalanta e Roma sono pronte ad effettuare il sorpasso, avendo un calendario più agevole nella prossima giornata di campionato.

Redazione MilanLive.it

