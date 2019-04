CALCIOMERCATO MILAN – Leonardo potrebbe non fermarsi a Lucas Paquetà a livello di acquisti provenienti dal Brasile. Il direttore generale dell’area tecnico-sportiva sta valutando diversi talenti che potrebbero fare comodo in futuro.

Il Milan in questi mesi ha rinnovato la propria area scouting e segue molti prospetti. L’obiettivo è quello di scoprire giocatori di valore prima che esplodano, in modo tale da evitare di dover investire cifre elevate. Lo stesso Paquetà è costato 35 milioni di euro più bonus, non pochi. E anche altri connazionali hanno valutazioni molto alte. Bisogna essere bravi ad agire con le giuste tempistiche, anticipando pure la concorrenza.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, occhi su Arana e Liziero

Tra i nomi nuovi emersi in queste ore ci sono quelli di Guilherme Arana e di Igor Liziero. Il primo un terzino sinistro di 22 anni che si è trasferito dal Corinthians al Siviglia nel gennaio 2018. Tuttavia, in Spagna il giocatore non ha trovato fortuna e le sue potenzialità emerse in Brasile non si sono confermate in Europa. Secondo La Gazzetta dello Sport, Leonardo potrebbe essere tentato dalla scommessa di rilanciarlo.

A noi sembra improbabile che il Milan si affidi a un calciatore che a Siviglia non ha dimostrato nulla in oltre un anno di militanza nella squadra andalusa. Arana avrà probabilmente del potenziale, però la soluzione migliore per lui sarebbe quella di approdare in un club dove avere il posto garantito o quasi. Bisognerà comunque valutare gli intrecci di calciomercato che possono esserci con la Elenko Sports, agenzia che cura gli interessi di diversi giocatori brasiliani tra i quali lo stesso Arana. Leonardo recentemente ha incontrato Leo Cornacini, braccio destro di Fernando Garcia e membro dell’Elenko Sports, per discutere di alcuni calciatori. Sono stati fatti soprattutto i nomi di Malcom del Barcellona e di Emerson Palmieri del Chelsea.

Ma secondo calciomercato.it c’è anche un altro profilo che piace molto al Milan. Si tratta di Liziero, 21enne centrocampista del San Paolo. In possesso già del passaporto italiano, non ci sarebbero problemi burocratici legati ad un suo trasferimento in Europa. È titolare nella squadra paulista e piace a diverse società europee. Anche lui viene seguito dalla Elenko Sports.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it