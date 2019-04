NEWS MILAN – Serata veramente negativa per la squadra di Gennaro Gattuso, eliminata in Coppa Italia dalla Lazio dopo una pessima prestazione a San Siro. Il Milan è stato sconfitto 1-0 senza quasi riuscire mai a far male agli avversari.

Una delle rare occasioni create dai rossoneri porta la firma di Davide Calabria, che nel corso del primo tempo ha effettuato un tiro insidioso di sinistro da fuori area impegnando Thomas Strakosha. Probabilmente l’unica parata degna di nota del portiere biancoceleste. Per quanto riguarda il terzino del Milan, però, c’è stato poi un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo già al 40′ per fare spazio ad Andrea Conti.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il giocatore di Gattuso ha riportato una forte contusione alla gamba sinistra. Nelle prossime ore, Calabria si sottoporrà ad ulteriori test medici per verificare l’entità del problema fisico. Il Milan spera di averlo a disposizione nella difficile trasferta di domenica sera contro il Torino. Conti e Abate lavoreranno per farsi eventualmente trovare pronti a sostituirlo, ma Davide farà di tutto per esserci. Domani bisognerebbe avere qualche aggiornamento più completo sulla situazione del numero 2 rossonero.

