NEWS MILAN – Simone Inzaghi felicissimo per aver conquistato la finale di Coppa Italia 2018/2019. La sua Lazio ha vinto 1-0 a San Siro contro il Milan, eliminando la squadra di Gennaro Gattuso.

Il mister biancoceleste ha parlato così ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida: «Bellissimo traguardo la finale, è la terza che andremo a fare. I ragazzi se la sono meritata sul campo, siamo venuti a vincere a Milano sia con l’Inter che col Milan. Tra andata e ritorno coi rossoneri abbiamo ampiamente meritato la qualificazione. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e poi faremo la finale il 15 maggio a Roma nel nostro stadio coi nostri tifosi».

A Simone Inzaghi viene fatta notare la superiorità della Lazio, con Pepe Reina migliore in campo del Milan stasera: «Sì, anche in campionato era stato bravissimo e anche oggi si è superato. Già nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio. Siamo stati bravi e compatti, penso che Strakosha non abbia fatto un intervento in tutta la partita. I miei ragazzi hanno un cuore immenso, a volte succede di sbagliare. Siamo venuti a San Siro con grande personalità e abbiamo strameritato la finale. Bell’obiettivo centrato, adesso cercheremo di portarci a casa la Coppa Italia. Ai ragazzi ho fatto rivedere le ultime partite, anche quella persa immeritatamente qui a San Siro col Milan. Sono stati bravi, hanno affrontato la gara nel migliore dei modi oggi».

Matteo Bellan

