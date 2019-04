CALCIOMERCATO MILAN – Non è stato finora proprio un idillio il rapporto tra il Milan e Diego Laxalt, esterno uruguayano che i rossoneri hanno ingaggiato al termine della scorsa sessione estiva di mercato.

Il terzino ex Genoa, classe 1993, ha accumulato per ora soltanto 19 presenze in campionato distribuite in circa 600 minuti di gioco effettivi. Un po’ meglio è andata con la Coppa Italia senza che però abbia mai strappato grandi applausi o mostrato crescita eccezionale nel corso della stagione.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Laxalt finito nelle mire del Torino

Il calciatore sudamericano è ritornato utile giusto quando il Milan ha cambiato modulo, puntando sul 3-4-3 che è sembrato in linea con le caratteristiche del suo gioco. Laxalt ha messo in campo sempre grande agonismo, corsa e sacrificio ma senza dare una sterzata alla sua stagione.

Ecco dunque che la permanenza di Laxalt al Milan è sempre in forte dubbio, visto che i rossoneri potrebbero modificare qualcosa sulle corsie laterali e probabilmente fare a meno di un calciatore discontinuo e non così utile tatticamente. Inoltre i rossoneri devono anche riscattarlo dal Genoa a titolo definitivo prima di decidere bene cosa fare con il calciatore mancino. Ci sarà molto da discutere dunque sul futuro di Laxalt, ma intanto spunta, secondo quanto riportato da Tuttosport, un interesse concreto del Torino.

Il club granata, prossimo avversario in campionato del Milan, si sarebbe interessato a Laxalt che infatti anche in passato era stato accostato alla squadra di Walter Mazzarri. Il Toro a giugno perderà infatti il suo titolare Ola Aina per fine prestito e potrebbe sostituitlo automaticamente con l’uruguayano del Milan, con il quale il club di via Aldo Rossi potrebbe o sviluppare una plusvalenza economica o addirittura inserirlo come pedina di scambio per altri calciatori a cui è interessato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it