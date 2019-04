MILAN NEWS – C’è grande attesa per quella che sarà la prossima casacca ufficiale rossonera da gara che il Milan indosserà nella stagione 2019-2020.

Sul web da qualche ora stanno circolando alcune immagini delle maglie che i rossoneri utilizzeranno per il campionato venturo, con la foto che ritrae alcuni titolarissimi come capitan Romagnoli, Suso, Paquetà, Piatek e Bakayoko con la divisa ufficiale targata Puma che appare a prima vista sensibilmente diversa da quella attuale.

Si tratta di una casacca molto classica, con le strisce verticali più strette rispetto al solito ed un girocollo nero che ricalca certamente alcune divise del passato. In particolare si parla di una somiglianza evidente con la maglia del ‘Centenario’, ovvero quella che l’ex sponsor tecnico Adidas realizzò nel 1999-2000 per festeggiare i cento anni dalla nascita del Milan e che per l’appunto vedeva un effetto cromatico simile.

Non ci sono ancora fonti ufficiali, né dal Milan né dallo sponsor Puma, che confermino queste immagini come veritiere sulla nuova maglia da gioco, ma si presume che tale indiscrezione non sia lontana dalla realtà. Inoltre il Milan dovrebbe indossare come da tradizione la nuova divisa nell’ultima gara di campionato in casa, quella con il Frosinone del 19 maggio prossimo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

