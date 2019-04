NEWS MILAN – Allo stadio Olimpico “Grande Torino”, è tutto pronto per il posticipo domenicale della 34^ giornata di Serie A: Torino-Milan. I due allenatori, Walter Mazzarri da una parte e Gennaro Gattuso dall’altra, hanno diramato le formazioni ufficiali.

I rossoneri torneranno a giocare con il 4-3-3, dopo aver provato la difesa a tre in Coppa Italia contro la Lazio. Per il Milan stasera è una gara da dentro o fuori: il rischio di mollare l’obiettivo Champions League è altissimo. Solo con una vittoria si riconquisterebbe la quarta posizione per un’altra giornata, dopo la vittoria di ieri della Roma. Gattuso sceglie Patrick Cutrone al centro dell’attacco, ai suoi lati Suso e Calhanoglu. In panchina Piatek. Torna Lucas Paquetà dopo l’infortunio: il fuoriclasse brasiliano giocherà da interno di centrocampo. In difesa Andrea Conti vince il ballottaggio con Ignazio Abate per il ruolo di terzino destro. Nei granata invece, Mazzarri sceglie il suo solito 3-4-3, con Nkoulou al centro della difesa, Aina e Ansaldi esterni di centrocampo e Andrea Belotti unica punta: Berenguer e Meité a supporto.

Di seguito i 22 che alle ore 20:30 scenderanno sul rettangolo verde:

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meitè, Belotti, Berenguer.

Allenatore: Mazzarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

