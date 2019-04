NEWS MILAN – Arrivano le dichiarazioni di Walter Mazzarri dopo Torino-Milan, partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

Il mister granata a Sky Sport ha così commentato la vittoria per 2-0 contro la squadra di Gennaro Gattuso: «Questa partita ci fa capire che siamo cresciuti tanto. Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra molto forte. Una volta si vedeva che avevamo sudditanza, ora ce la giochiamo con tutte e riusciamo a vincere. Abbiamo vinto 2-0 stasera, significa che stiamo crescendo e speriamo di continuare così fino alla fine del campionato. Espulsione? Ero calmo, l’arbitro dovrebbe essere più attento a ciò che succede in campo. Stavo commentando alcuni errori clamorosi con la mia panchina, forse a loro piace venire a vedere cosa faccio e non guardano altri allenatori. Dopo l’espulsione hanno guardato meglio in campo».

Mazzarri ha rivelato che Alejandro Berenguer doveva uscire prima di segnare il 2-0 dei granata contro il Milan: «Effettivamente prima del gol poteva fare meglio, mi sembrava stanco. Oltre ad attaccare, fa tanta quantità e aveva speso tanto. Lo volevo cambiare, ha fatto un grande gol. Meglio così, questo ragazzo se lo merita. Sta crescendo, è bravo ed è molto generoso per la squadra».

L’allenatore del Torino conclude spiegando che i suoi ragazzi stanno lavorando e giocando nella maniera corretta, seguendo i suoi dettami: «Nel primo tempo è mancata un po’ di qualità negli ultimi metri, potevamo andare in vantaggio già nei primi 45 minuti. Siamo abbastanza simili all’Atalanta come modo di giocare. I ragazzi mi seguono, sono molto attenti. Stiamo facendo bene, la difesa ci dà sicurezza. Siamo bravi negli uno contro uno e sulle seconde palle, anche gli esterni fanno un grande lavoro.. Stasera abbiamo avuto supremazia territoriale».

